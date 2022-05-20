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الصباح الفني

خوري‭ ‬يغني‭ ‬في‭ ‬المغرب

منذ 19 ثانية
مروان خوري
أعلن‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬مروان‭ ‬خوري،‭ ‬لقاء‭ ‬جمهوره‭ ‬بالمغرب،‭ ‬وأكد‭ ‬إحياء‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬بالبيضاء‭.‬ ويعود‭ ‬خوري‭ ‬للغناء‭ ‬بالمغرب،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الغياب،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أحيى‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬موازين‭ ‬ايقاعات‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬دوراته‭.‬ ونشر‭ ‬خوري‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬الإعلان‭ ‬الترويجي‭ ‬للحفل‭أكمل القراءة »


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