الصباح الفني
خوري يغني في المغرب
أعلن الفنان اللبناني مروان خوري، لقاء جمهوره بالمغرب، وأكد إحياء حفل فني بالبيضاء. ويعود خوري للغناء بالمغرب، بعد أكثر من أربع سنوات من الغياب، إذ سبق أن أحيى حفلا فنيا في إطار فعاليات مهرجان موازين ايقاعات العالم في إحدى دوراته. ونشر خوري على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، الإعلان الترويجي للحفلأكمل القراءة »
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