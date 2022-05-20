حوادث
إيقاف متهمين بتهجير البشر بالناظور
قادت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لقرية أركمان التابعة لسرية زايو بإقليم الناظور، أخيرا، إلى إيقاف شخصين يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر. ووفق مصادر “الصباح”، فإن الموقوفين، نصبا على عدد من المرشحين للهجرة السرية، يتحدرون من فاس ومكناس. وأضافت المصادرأكمل القراءة »
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