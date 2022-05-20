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اذاعة وتلفزيون

“دندنة” على “شدى تيفي”

منذ 44 ثانية
سيكون مشاهدو قناة “شدى تيفي” الخاصة، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة التاسعة و30 دقيقة ليلا، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “دندنة”، من تقديم عماد النتيفي. وتؤكد القناة أن “دندنة”، برنامج موسيقي حميمي أسبوعي، تستجوب من خلاله الضيوف في جو موسيقي وطربي مباشر، إذ يستضيف النتيفي، بمنزله في جوأكمل القراءة »


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منذ 44 ثانية


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