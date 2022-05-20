حوادث
24 سنة لعدلين بتهمة التزوير
خمس سنوات لأرملة استعملت محررا رسميا لحرمان ربيبتها من الإرث قضت الغرفة الجنائية باستئنافية الجديدة، فجر أول أمس (الأربعاء)، حوالي الساعة الثانية صباحا، بمؤاخذة عدلين بالسجن 12 سنة لكل واحد منهما، وعلى أرملة متهمة في الملف نفسه بخمس سنوات سجنا نافذا، مع الحكم بإتلاف المحرر موضوع الزور، المضمن بكناش الأملاك،أكمل القراءة »
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