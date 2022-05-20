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حوادث

24‭ ‬سنة‭ ‬لعدلين‭ ‬بتهمة‭ ‬التزوير

منذ 16 ثانية
العدلان تورطا في تزوير اعتراف بدين بقيمة 40 مليونا (أرشيف)
خمس‭ ‬سنوات‭ ‬لأرملة‭ ‬استعملت‭ ‬محررا‭ ‬رسميا‭ ‬لحرمان‭ ‬ربيبتها‭ ‬من‭ ‬الإرث قضت‭ ‬الغرفة‭ ‬الجنائية‭ ‬باستئنافية‭ ‬الجديدة،‭ ‬فجر‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬صباحا،‭ ‬بمؤاخذة‭ ‬عدلين‭ ‬بالسجن‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منهما،‭ ‬وعلى‭ ‬أرملة‭ ‬متهمة‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬نفسه‭ ‬بخمس‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬نافذا،‭ ‬مع‭ ‬الحكم‭ ‬بإتلاف‭ ‬المحرر‭ ‬موضوع‭ ‬الزور،‭ ‬المضمن‭ ‬بكناش‭ ‬الأملاك،‭أكمل القراءة »


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