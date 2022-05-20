أســــــرة
ضعف النشوة الجنسية… يحبط المرأة
أسباب كثيرة تحرمها من الوصول إلى هزة الجماع منها اضطراب الهرمونات تحتاج المرأة، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، وعكس الرجل، إلى الكثير من الجهد والتحفيز للوصول إلى النشوة الجنسية، إذ يعتبر الكثيرون أن ما يعرف “هزة الجماع” من الأمور الصعبة في كثير من العلاقات. فقد تؤثر عوامل كثيرة على المرأة وتجعلهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا