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أســــــرة

ضعف النشوة الجنسية… يحبط المرأة

منذ 50 ثانية
أسباب كثيرة تحرمها من الوصول إلى هزة الجماع منها اضطراب الهرمونات تحتاج المرأة، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، وعكس الرجل، إلى الكثير من الجهد والتحفيز للوصول إلى النشوة الجنسية، إذ يعتبر الكثيرون أن ما يعرف “هزة الجماع” من الأمور الصعبة في كثير من العلاقات. فقد تؤثر عوامل كثيرة على المرأة وتجعلهاأكمل القراءة »


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منذ 50 ثانية


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