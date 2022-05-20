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مجتمع

الوزيرة أرغمتنا على الاحتجاج

منذ 13 ثانية
3 أسئلة إلى علي رضوان* < وجدنا أنفسنا مضطرين إليه بعد استنفاد جميع قنوات التواصل مع الوزيرة، من أجل عقد اجتماع معها، باعتبارها صاحبة القرار في حل المشاكل العالقة، وخاصة مشكل دفتر التحملات ومشكل دعم التمدرس. لقد ناشدناها غير ما مرة بالالتفات إلى وضعية أطرنا ومستخدمينا وأطفالنا، إذ لم يتوصلأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية


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