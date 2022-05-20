مجتمع
الرميلي تطلق حملة فرز النفايات
أطلقت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة البيضاء، حملة تحسيسية وتوعوية بأهمية مشاركة المواطنين في عملية الفرز الانتقائي الثنائي التدفق للنفايات المنزلية، في إطار تنفيذ إستراتيجية جديدة بشأن التدبير المستدام والتثمين البيئي والمسؤول لمعالجة النفايات. وقالت الرميلي، إن المشروع يعتبر ذا أهمية قصوى بالنسبة إلى مجلس الجماعة وسكان المدينة، نظرا لعلاقتهأكمل القراءة »
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