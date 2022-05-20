ربورتاج
الجديـدة… أوراش متعثـرة
مشاريع المحطة الطرقية وترميم الشوارع والنقل تؤرق السكان وتضع مسؤولي الشأن المحلي في قفص الاتهام بعد اقتراب موسم الصيف وما تعرفه الجديدة من حركية ونشاط خلال هذا الموسم، واستقبال الزوار من مختلف المدن، وكذا من الجالية خارج أرض الوطن، مازالت المدينة تعيش على وقع تعثر عدد من المشاريع والإصلاحات التيأكمل القراءة »
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