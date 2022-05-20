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ضبط فواتير مزورة بـ 1340 مليارا

منذ 16 ثانية
كشفتها الجمارك بعد تبادل معطيات مع شركات وألزمت أصحابها برسوم بقيمة 410 ملايير تمكن مراقبو الجمارك من ضبط فواتير مزورة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 13.4 مليار درهم (1340 مليار سنتيم). وأعادت إدارة الجمارك والضرائب المباشرة مراجعتها، بالاستعانة بمعطيات من عدد من الشركاء، وطالبت أصحاب هذه الفواتير بأداء واجبات جمركية إضافيةأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية


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