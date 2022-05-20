الأولى
“اعتقالات تحكمية” تهز سلا
إعادة إيقاف مبحوث عنهم قضوا عقوبات بسبب تأخر الناظم الآلي وجدت المصالح الأمنية بسلا، نفسها في موقف محرج، في إطار الحملات الأمنية التي تشرف عليها مديرية الشرطة القضائية، بعد إيقاف أشخاص ونقلهم إلى مقرات التحقيق، ليتبين أنهم أوقفوا في مراحل سابقة، دون أن يعالج الناظم الآلي المعلوماتي حذف مذكرات البحثأكمل القراءة »
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