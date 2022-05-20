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تحت الدف

منذ 43 ثانية
اشتغلت الدولة على توفير البنيات التحتية، وتقريب الخدمات من المواطنين. لكن حينما يغضب هؤلاء، لسبب ما، يكسرون كل ما في طريقهم. الأمر لا يتعلق بشغب الملاعب، كما يتم تبرير ذلك من قبل عشاق كرة القدم، بل بجنايات ترتكب في حق السلامة الجسدية للناس، وصلت إلى حد القتل، والتهجم على الممتلكات.أكمل القراءة »


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منذ 43 ثانية


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