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تحقيقات بوزارة الانتقال الطاقي
باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، أول أمس (الأربعاء)، التحقيق مع مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك والرشيدية، التابعة لوزارة الانتقال الطاقي، وخمسة موظفين ومقاول بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وإنجاز إشهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والبناء دون ترخيص فوق عقار مملوك للدولة. وأفادت مصادر “الصباح”أكمل القراءة »
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