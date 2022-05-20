الأولى
أزمة صامتة بسوق العقارات
تشير المعطيات التي كشفها بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حول تطور أسعار الأصول العقارية، إلى أن الأزمة ما تزال تخيم على القطاع، إذ أكد البحث الفصلي الذي تعده المؤسستان أن الأسعار عرفت، على العموم، تراجعا بناقص 4.9 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بالمقارنة مع نظيره منأكمل القراءة »
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