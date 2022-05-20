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قرمان يدعو إلى تفعيل قانون المؤلفين
اعتبره مدخلا للإصلاح الشمولي بعد تجربة عرفت وضعية قانونية ملتبسة دعا عبد الحكيم قرمان، الرئيس التنفيذي للمكتب الفدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية إلى إخراج مشروع القانون 25.19 لحيز التفعيل، مؤكدا أن ذلك يعتبر أهم مداخل الإصلاح الشمولي بعد تجربة تدبيرية وصفها ب”المأزومة” ووضعية قانونية ملتبسة وهشة استمرت لما يفوق نصفأكمل القراءة »
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