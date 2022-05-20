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حوادث

اختطاف واغتصاب قاصر بالبيضاء

منذ 20 ثانية
جانح استغل خروج الضحية لاقتناء الخبز لاقتيادها باستعمال السلاح الأبيض واستنفار أمني لإيقافه باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية اختطاف قاصر واغتصابها، وقعت الثلاثاء الماضي، لإيقاف المشتبه فيه، لتحديد ظروف وقوع الجريمتين وخلفياتهما الحقيقية. وحسب مصادرأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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