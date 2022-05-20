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الرباعي في حفل بباريس يستعد المطرب صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي في باريس، إذ نشر ملصقا ترويجيا على حسابه على “إنستغرام” وعلق قائلا “لا أستطيع الانتظار لرؤية جمهوري العزيز في باريس لعرض استثنائي يوم 18 يونيو المقبل، الأماكن محدودة جدا”. وأحيى النجم صابر الرباعي منذ فترة حفله الثاني بمهرجان الموسيقىأكمل القراءة »
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