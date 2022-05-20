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حوادث

تفكيك عصابة من أسرة واحدة

منذ 17 ثانية
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، مطلع الأسبوع الماضي، من توقيف أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 19 و52 سنة من أسرة واحدة ويتحدرون كلهم من مدينة فاس، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب سرقات من داخل المحلات التجارية بالمدينة العتيقة بمكناس. وجرى إيقاف المشتبه فيهم الذينأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية


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