الرياضة
“الماص” والوداد… قمة الميدان والمدرجات
40 ألف مشجع تابعوا المباراة في أجواء احتفالية دون تسجيل أي حالة شغب تابع 40 ألف متفرج قمة الدورة 23 من البطولة الوطنية لكرة القدم بين المغرب الفاسي وضيفه الوداد الرياضي (1-1) أول أمس (الأربعاء). وحاول الضيوف مع بداية المباراة الضغط على دفاع “الماص”، ليتمكن المهاجم الكونغولي غي مبينزا من التوغل، وتسديدأكمل القراءة »
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