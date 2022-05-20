الصباح الفني
بهاوي: هدوء قبل العاصفة
اختار الفنان زهير بهاوي التعليق على صورة أثناء جلوسه داخل سيارة فاخرة تقاسمها مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” بقوله “الهدوء قبل العاصفة”. وتفاعل متابعو بهاوي مع تعليقه، مؤكدين أنه فعلا بدا في الصورة هادئا قبل أن يحل بمكان حفله الفني بأمستردام، إذ حظي بتجاوب شريحة واسعة من المهاجرينأكمل القراءة »
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