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الصباح الفني

“نايضة” بين “فانز” لمنور ورشيد

منذ 6 دقائق
  أثار تجاوز حساب الفنانة أسماء لمنور، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، 10 ملايين متابع، جدلا كبيرا، وأشعل الحرب بين جمهور لمنور وسلمى رشيد، باعتبار أنها كانت الفنانة الوحيدة التي كانت تقترب من الوصول إلى 10 ملايين متابع. وذهب جمهور رشيد، إلى حد اتهام لمنور، بالاستعانة بحسابات وهمية من أجلأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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