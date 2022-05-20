الصباح الفني
الدعوة لإدراج مولاي عبد الله في قائمة “يونسكو”
منظموه يسعون إلى الحفاظ على التراث وضمان استدامته ونقله إلى الأجيال المقبلة وجهت اللجنة المنظمة لموسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، نداء إلى منظمة “اليونسكو”، من أجل إدراج موسم موالي عبد الله أمغار ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي. وتسعى اللجنة المنظمة من هذه العملية الحفاظ على التراث وضمان استدامتهأكمل القراءة »
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