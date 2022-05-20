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الصباح الفني

الدعوة‭ ‬لإدراج‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ “‬يونسكو‭”‬

منذ 23 ثانية
من‭ ‬فعاليات‭  ‬الموسم‭  (‬أرشيف‭) ‬
منظموه‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته‭ ‬ونقله‭ ‬إلى‭ ‬الأجيال‭ ‬المقبلة وجهت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لموسم‭ ‬مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أمغار‭ ‬بالجديدة،‭ ‬نداء‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ “‬اليونسكو‭”‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إدراج‭ ‬موسم‭ ‬موالي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أمغار‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬التمثيلية‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬اللامادي‭.‬ وتسعى‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته‭أكمل القراءة »


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