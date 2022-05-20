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الصباح الفني

الغافولي والمليون الأول لـ”جابها فراسو”

منذ 6 دقائق
  عبر الفنان زكرياء الغافولي عن سعادته الكبيرة بتحقيق أغنيته “جابها فراسو” مليون مشاهدة بعد مدة وجيزة من طرحها على قناته الرسمية على “يوتوب”. وجاء في تعليق للغافولي على مقطع فيديو لأغنيته “جابها فراسو” على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قوله “ألف مبروك علينا جميعا المليون الأول بأغنية “جابها فراسو”، مضيفاأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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