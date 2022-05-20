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أســــــرة

رقــــــــم:6 عوامل تضعفها

منذ 24 ثانية
هناك عوامل كثيرة، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، تؤثر على النشوة الجنسية عند المرأة وتجعلها ضعيفة. فمع التقدم في السن، تصبح الأنسجة حول فتحة المهبل (الشفران) وجدران المهبل أقل مرونة وأرق، ويتعلق الأمر باضطراب يسمى التهاب المهبل الضموري، علما أن التغيير يمكن أن يسبب الألم خلال النشاط الجنسي الذي ينطوي علىأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية


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