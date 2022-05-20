أســــــرة
رقــــــــم:6 عوامل تضعفها
هناك عوامل كثيرة، حسب ما يؤكده الاختصاصيون، تؤثر على النشوة الجنسية عند المرأة وتجعلها ضعيفة. فمع التقدم في السن، تصبح الأنسجة حول فتحة المهبل (الشفران) وجدران المهبل أقل مرونة وأرق، ويتعلق الأمر باضطراب يسمى التهاب المهبل الضموري، علما أن التغيير يمكن أن يسبب الألم خلال النشاط الجنسي الذي ينطوي علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا