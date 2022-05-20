أســــــرة
نــصــيـــحــة: استعمال الخيال الجنسي
تختلف النشوة الجنسية للنساء عن الرجال، إذ أنها تكون أكثر فسيولوجية عند الرجال ولا تتعلق بحالات أخرى، ولكن عند النساء تكون النشوة الجنسية متعددة، لذا فإن عدم الوصول إليها لدى النساء أو وجودها بقلة، لا علاقة بالمنطقة التناسلية بها، في الكثير من الأحيان. ومن الأجزاء المهمة والفعالة جدا في هزةأكمل القراءة »
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