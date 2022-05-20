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شبح تمرد في برلمان “البام”
كواليس مجلس وطني عاصف بالبيضاء يبحث عن قيادة جديدة كشفت تسريبات، تسبق أول دورة لبرلمان الأصالة والمعاصرة تعقد بالبيضاء في تاريخ الحزب، اتساع دائرة الغاضبين على القيادة الحالية، إذ علمت “الصباح” أن المجلس الوطني، الذي ينتظر أن يعقد دورة عاصفة، السبت المقبل (28 ماي الجاري)، سيضع عبد اللطيف وهبي، أمينأكمل القراءة »
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