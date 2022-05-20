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أســــــرة

مشاكل صحية ونفسية وراءه

منذ 12 ثانية
الدكتورة رضوان قالت إن الروتين اليومي والضغوطات تؤثر عليها سلبا < إن ضعف الرغبة الجنسية يتمثل أساسا في صعوبة أو انعدام تام للوصول إلى رعشة الجماع، أو أحيانا يحدث ألم كبير لأسباب متعددة فيؤثر سلبا على المرأة ويجعلها تتفادى أي علاقة جنسية. ومن جهة أخرى، فإن ضعف الرغبة الجنسية أحياناأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية


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