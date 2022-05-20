مجتمع
تسجيل السيارات … الرقمنة تريح الموظفين
الشراكة مع مؤسسة البريد تقلص الاكتظاظ بمركز البيضاء الجنوبية لم يعد مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الجنوبية يعرف الاكتظاظ الذي كان يعانيه في السابق، إذ أن عدد زواره أصبحوا يعدون على رؤوس الأصابع، واختفت طوابير الذين كانوا يصطفون أمام مدخل المركز في انتظار الولوج إليه، كما أصبحت ظروف العمل داخلأكمل القراءة »
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