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مجتمع

تسجيل السيارات … الرقمنة تريح الموظفين

منذ 12 ثانية
الشراكة مع مؤسسة البريد تقلص الاكتظاظ بمركز البيضاء الجنوبية لم يعد مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الجنوبية يعرف الاكتظاظ الذي كان يعانيه في السابق، إذ أن عدد زواره أصبحوا يعدون على رؤوس الأصابع، واختفت طوابير الذين كانوا يصطفون أمام مدخل المركز في انتظار الولوج إليه، كما أصبحت ظروف العمل داخلأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية


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