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مجتمع

تمرد بـ36 بالبيضاء

منذ 27 ثانية
استعانت ممرضة بقسم الأمراض العقلية بمستشفى ابن رشد بالبيضاء برجال أمن لإنقاذها من موت محقق، بعد تعرضها لهجوم مباغت من قبل مختلين في الجناح المفتوح، كما تسبب “هيجان” مريض آخر في الجناح المغلق، في تأديب ممرض متدرب، حاول تهدئته، قبل أن تتطور الأمور إلى العـــــــــكس. ويعيش مركز الطب النفسي الجامعيأكمل القراءة »


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منذ 27 ثانية


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