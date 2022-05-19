الصباح الفني
قالوا
الفاسي كتبت الفنانة فرح الفاسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا تحزن فالله يرسل الأمل في أكثر اللحظات يأسا، فإن المطر الكثير لا يأتي إلا من الغيوم الأكثر ظلمة”. ماغا كتبت المغنية رقية ماغا تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “السعادة تأتي فقط لمن يبحث عنها بصدق”. كسوس أكمل القراءة »
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