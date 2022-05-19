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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
الفاسي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬فرح‭ ‬الفاسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬لا‭ ‬تحزن‭ ‬فالله‭ ‬يرسل‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬اللحظات‭ ‬يأسا،‭ ‬فإن‭ ‬المطر‭ ‬الكثير‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬الغيوم‭ ‬الأكثر‭ ‬ظلمة‭”.‬ ماغا‭ ‬ كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬رقية‭ ‬ماغا‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬السعادة‭ ‬تأتي‭ ‬فقط‭ ‬لمن‭ ‬يبحث‭ ‬عنها‭ ‬بصدق‭”.‬ كسوس‭ ‬أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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