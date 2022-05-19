ملف الصباح
أسعار المعيشة… القادم أسوأ
أثمنة اللحوم والخضر والمواد الغذائية مستمرة في ارتفاعها الصاروخي منذ أشهر مضت، لا تتوقف أسعار المعيشة عن الانخفاض، والعودة إلى حجمها الطبيعي، إذ ظلت في ارتفاع مستمر شهرا بعد آخر، الأمر الذي أصبح يطرح حوله السؤال، إلى متى سيستمر هذا الغلاء؟. ويربط المتخصصون غلاء أسعار المعيشة بالأسواق الوطنية بالجفاف وغلاءأكمل القراءة »
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