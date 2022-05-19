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شبكات دعارة المغربيات تغزو القارات
استقطاب عاملات جنس إلى عصابات في سريلانكا وتايلاند وأوربا الشرقية كثفت شبكات دولية لاستغلال المغربيات في الدعارة نشاطها، في الآونة الأخيرة، باختيار وجهات جديدة، خاصة بعد تشديد المراقبة على تنقل أفرادها بين دول ترى التقارير الأمنية أنها “تتساهل مع البغاء”. وكشفت مصادر مطلعة أن وجهات الدعارة انتقلت من دول الخليج،أكمل القراءة »
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