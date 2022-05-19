الأولى
جامعة الكرة تتصدى لتهور الأندية
شددت جامعة كرة القدم الخناق على الأندية في ما يتعلق بالتوازن المالي، بعدما فرضت عليها، أول أمس (الثلاثاء)، شروطا صارمة، مقابل الترخيص لها بالانتدابات. وأعلنت الجامعة أن مرحلة الانتدابات الصيفية ستبدأ في فاتح غشت المقبل، وتنتهي في 31 منه في الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة. ولن يسمح لأي ناد منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا