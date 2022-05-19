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جامعة الكرة تتصدى لتهور الأندية

منذ 3 دقائق
شددت جامعة كرة القدم الخناق على الأندية في ما يتعلق بالتوازن المالي، بعدما فرضت عليها، أول أمس (الثلاثاء)، شروطا صارمة، مقابل الترخيص لها بالانتدابات. وأعلنت الجامعة أن مرحلة الانتدابات الصيفية ستبدأ في فاتح غشت المقبل، وتنتهي في 31 منه في الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة. ولن يسمح لأي ناد منأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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