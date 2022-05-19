ملف الصباح
الأسعـار… نـار يـا حكومـة نـار
أزمة دولية خانقة تلقي بظلالها على اختيارات الحكومة وتحسين القدرة الشرائية مازال مجرد شعار تستعر أسعار المواد الغذائية والمحروقات ومواد البناء وخدمات النقل واللوجستيك وباقي المواد الأولية في جميع القطاعات تقريبا، إذ لا يمر يوم دون أن تسمع عن زيادات جديدة، تنهك ما تبقى من القدرة الشرائية لأغلب المواطنين، وحتىأكمل القراءة »
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