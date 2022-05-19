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الأسعـار… نـار يـا حكومـة نـار

منذ 10 دقائق
A customer waits to be served at a fruit market in Rabat on June 24, 2012. The cost of primary necessities has increased in Morocco due to poor harvest. AFP PHOTO/FADEL SENNA . (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/GettyImages)
أزمة دولية خانقة تلقي بظلالها على اختيارات الحكومة وتحسين القدرة الشرائية مازال مجرد شعار تستعر أسعار المواد الغذائية والمحروقات ومواد البناء وخدمات النقل واللوجستيك وباقي المواد الأولية في جميع القطاعات تقريبا، إذ لا يمر يوم دون أن تسمع عن زيادات جديدة، تنهك ما تبقى من القدرة الشرائية لأغلب المواطنين، وحتىأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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