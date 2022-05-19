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ملف الصباح

الوضع صعب

منذ دقيقة واحدة
3 أسئلة إلى * يونس فيراشين < بالفعل، قررت الجبهة الاجتماعية المغربية تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية وطنية الأحد المقبل، احتجاجا على الارتفاع المهول للأسعار خاصة أسعار المحروقات والمواد الأساسية، ما أضر بشكل كبير بالقدرة الشرائية للمواطنين. وتأتي هذه المسيرة في سياق وضع اجتماعي صعب يتسم باستمرار تداعيات الجائحة، التي أفقدتأكمل القراءة »


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