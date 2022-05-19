ملف الصباح
إجراءات حكومية لتخفيف الضغط
تدابير إضافية ومستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطن وتقوية الوظيفة الحمائية كثفت الحكومة من إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطن من موجة غلاء الأسعار، مع الاستثمار في القطاعات الاجتماعية وتقوية الوظيفة الحمائية وتمسكت بالتزاماتها الواردة في الشق الاجتماعي للبرنامج الحكومي، رغم المرحلة العصيبة التي يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي، وشبح تداعيات الأزمةأكمل القراءة »
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