ملف الصباح
النقـل… قطـاع سريـع التأثـر
الحكومة انتبهت إلى الموضوع وخصصت دعما عاديا وآخر استثنائيا لتجاوز الأزمة مع كل زيادة جديدة في أسعار المحروقات، يولي المغاربة وجوههم جهة مهنيي النقل بجميع أصنافه لقياس ردود أفعالهم، باعتبارهم الفئات الأكثر تأثرا بتحولات السوق الدولية والوطنية لهذه المادة الحيوية. ورغم المجهودات الاستثنائية التي بذلتها الحكومة في الأشهر الماضية، لضمانأكمل القراءة »
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