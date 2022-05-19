الأولى
سلفيون يهاجمون منصة الحديث النبوي
الوزارة تخرج الخفافيش من ظلماتها بعد إبعاد 850 حديثا تخالف القرآن وسير الأنبياء وضد الحرية والكرامة وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نقطة كبيرة، وعادت إلى السطر، في موضوع الأحاديث النبوية الشريفة التي كانت مجالا للخلط والتأويل والافتراء والتحريض والشحن، والقراءات المغرضة، المعبدة لطريق الغلو والتطرف والإرهاب الدموي. فبعد سنة غيرأكمل القراءة »
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