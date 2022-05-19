مجتمع
العطش يضرب مدنا قبل الصيف
مظاهرات بسوق السبت ومعاناة بسطات والناظور التحقت مدن وأقاليم جديدة بلائحة مدن العطش، التي تعرف أزمة مياه الشرب منذ مدة، وهنا الحديث عن هوامش المدن الكبرى، ومدن الجنوب الشرقي وبعض مدن الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى أكادير، غير أن اللائحة ستتوسع هذا العام بشكل كبير، إذ ظهرت الاضطرابات قبل الدخول الفعليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا