مجتمع
“خميس نظيف” لإعادة فرز النفايات المنزلية
انطلقت في البيضاء، حملة “خميس نظيف”، التي تغطي 16 جماعة وتهدف إلى تشجيع المواطنين على فرز النفايات المنزلية، في إطار مرحلة جديدة من التوعية والتشاور الاجتماعي التي ترتكز على التعريف بكل ما يخص فرز وإعادة تدوير النفايات المنزلية وبأهميته في التقليص من الأزبال التي يتم طمرها في المطارح، حسب ماأكمل القراءة »
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