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وطنية

إفلاس مالي بالبيضاء

منذ 4 دقائق
الداخلية تطلب عقد دورة استثنائية لحل المشكل والعمدة تبحث صيغة “تمويل إضافي” وجه والي البيضاء-سطات، الجمعة الماضي، رسالة إلى رئيسة الجماعة الحضرية، يطلب منها، عقد دورة استثنائية ودعوة أعضاء المجلس للمصادقة على تمويل إضافي لبرنامج الدعم. ومن المقرر أن تعقد الدورة الاستثنائية، حسب المادة 37 من القانون التنظيمي 14-113، داخلأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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