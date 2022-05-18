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الرياضة

عملية جراحية لباش بفرنسا

منذ 21 دقيقة
لاعب الفتح يقيم هناك شهرا لاستكمال العلاج خضع أنس باش، لاعب الفتح الرياضي، لعملية جراحية على الغضروف، أول أمس (الاثنين) بفرنسا، كللت بالنجاح، بعد معاناة طويلة مع الإصابة التي تعرض لها في منافسات البطولة الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن باش سيمكث بعض الأسابيع بفرنسا خلال فترة النقاهة، من أجل متابعة استشفائهأكمل القراءة »


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منذ 21 دقيقة


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