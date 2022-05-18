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الرياضة

3 مباريات في 14 يوما للأسود

منذ دقيقتين
يسافرون إلى أمريكا في 27 ماي والجامعة تصادق على برنامج خاليلوزيتش وافقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على برنامج المنتخب الوطني، تحضيرا للجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023. وقدمت الجامعة تفاصيل البرنامج، أول أمس (الاثنين)، بعد تشاور وتنسيق تام مع وحيدأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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