راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< متعاقدون استأنفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاوراتها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وملف الأساتذة أطر الأكاديميات، أو الأساتذة المتعاقدين. وجدد نقابيون مطالبهم بضرورة إيجاد حل لهذا الملف وفتح مشاورات، بصدده، مع رئيس الحكومة. ي.س < زيارة زار شكيب بنموسى، وزيرأكمل القراءة »
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