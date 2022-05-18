حوادث
عصابة تعتدي على سائحة بالحسيمة
علم من مصدر مطلع، أن عناصر الدرك الملكي بإمزورن تمكنت الأحد الماضي، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة عناصر، اثنان يتحدران من أربعاء تاوريرت فيما الثالث من ميسور، اعتدوا على سائحة إسبانية، وشاب كان برفقتها بمنطقة توجد بشاطئ صفيحة بإقليم الحسيمة. وفي التفاصيل، فإن السائحة الشابة التي كانت فيأكمل القراءة »
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