الرياضة
الإصابة تغيب لكرد شهرا
حارس الجيش أكمل مباراة تطوان مصابا يغيب أيوب لكرد، حارس مرمى الجيش الملكي لكرة القدم، عن الملاعب شهرا، عقب إصابته في نهائي كأس العرش أمام المغرب التطواني، السبت الماضي، بالملعب الكبير في أكادير. وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها لكرد، إصابته في الكاحل، الأمر الذي يتطلب خلوده للراحة لشهر معأكمل القراءة »
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