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وطنية

أزمة التشغيل تخيم على مؤتمر مراكش المتوسطي

منذ 4 دقائق
سكوري: جهود المغرب في الحماية الاجتماعية فاجأت العديد من الشركاء خيمت قضايا الشغل والعمل على أشغال اللقاء الوزاري الخامس لوزراء بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، الذي انطلق صباح أمس (الثلاثاء) بمراكش ، برئاسة يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، بحضور ناصر كامل، الامين العام للاتحاد من أجلأكمل القراءة »


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