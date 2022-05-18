وطنية
أزمة التشغيل تخيم على مؤتمر مراكش المتوسطي
سكوري: جهود المغرب في الحماية الاجتماعية فاجأت العديد من الشركاء خيمت قضايا الشغل والعمل على أشغال اللقاء الوزاري الخامس لوزراء بلدان الاتحاد من أجل المتوسط، الذي انطلق صباح أمس (الثلاثاء) بمراكش ، برئاسة يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، بحضور ناصر كامل، الامين العام للاتحاد من أجلأكمل القراءة »
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