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حوادث

تفكيك‭ ‬عصابة‭ ‬الشركات‭ ‬بالبيضاء

منذ 5 دقائق
شكايات‭ ‬الضحايا‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬عملية‭ ‬الاعتقال‭ (‬أرشيف‭)‬
استغل‭ ‬أفرادها‭ ‬أيام‭ ‬العطل‭ ‬لاقتحامها‭ ‬وسرقة‭ ‬تجهيزات‭ ‬وآلات‭ ‬غالية‭ ‬الثمن فككت‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬للبرنوصي‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬أخيرا،‭  ‬عصابة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬مقرات‭ ‬الشركات‭ ‬ومستودعاتها،‭ ‬استهدفت‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬تجهيزات‭ ‬إلكترونية‭ ‬وآلات‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬بيعها‭ ‬لتجار‭ ‬المتلاشيات‭.‬ وأحالت‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬المتهم‭ ‬وشريكا‭ ‬له‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬لاحقة،‭ ‬على‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬بمحكمة‭ ‬الاستئناف‭أكمل القراءة »


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