حوادث
تفكيك عصابة الشركات بالبيضاء
استغل أفرادها أيام العطل لاقتحامها وسرقة تجهيزات وآلات غالية الثمن فككت الشرطة القضائية للبرنوصي بالبيضاء، أخيرا، عصابة متخصصة في سرقة مقرات الشركات ومستودعاتها، استهدفت على الخصوص تجهيزات إلكترونية وآلات تعمل على بيعها لتجار المتلاشيات. وأحالت الشرطة القضائية المتهم وشريكا له اعتقل في عملية لاحقة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئنافأكمل القراءة »
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