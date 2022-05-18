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أســــــرة

فن‭ ‬صناعة‭ ‬علاقات‭ ‬متميزة

منذ 4 دقائق
أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬زبيدة‭ ‬بنمامون،‭ ‬أستاذة‭ ‬جامعية‭ ‬ومعالجة‭ ‬نفسية‭ ‬وخبيرة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬والقيادة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬صناعة‭ ‬علاقات‭ ‬متميزة‭ ‬يعتبر‭ ‬فنا‭ ‬لا‭ ‬يتقنه‭ ‬الجميع،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬ينجحون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬علاقاتهم،‭ ‬بينما‭ ‬فئة‭ ‬أخرى‭ ‬تنتهي‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭.‬ ‭”‬إن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الصداقة‭ ‬شيء‭ ‬جميل،‭ ‬لكنها‭أكمل القراءة »


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