أســــــرة
فن صناعة علاقات متميزة
أكدت الدكتورة زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل”الصباح” أن صناعة علاقات متميزة يعتبر فنا لا يتقنه الجميع، مضيفة أن هناك من ينجحون في أن تستمر علاقاتهم، بينما فئة أخرى تنتهي بعد فترة. ”إن العلاقات بين الأشخاص سواء في العمل أو الصداقة شيء جميل، لكنهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا