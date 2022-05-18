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الرياضة

أبي الجعد… صعود الأمتار الأخيرة

منذ دقيقة واحدة
الفريق صعد إلى القسم الأول هواة بعد موسم شاق ومنافسة قوية تمكن اتحاد أبي الجعد من الصعود إلى القسم الأول هواة، إذ كانت الدورة الأخيرة من بطولة القسم الثاني هواة شطر الجنوب، منعطفا حاسما في فك الشراكة مع اتحاد فتح إنزكان، بعد الفوز على اتحاد قصبة المزار، بهدفي حميد المعفرأكمل القراءة »


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