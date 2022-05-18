الرياضة
إنجـاز غيـر مسبـوق للمحامين بالمونديال
نالوا الرتبة الثالثة في أول مشاركة بنسخة مراكش وإشادة بمستواهم نجح نادي “كازا أجيال”، أحد ممثلي هيأة المحامين بالبيضاء، من نيله الميدالية النحاسية، في النسخة العشرين من بطولة العالم للمحامين في كرة القدم، التي أقيمت بمراكش، في أول مشاركة لهم في المنافسة. وجاء “كازا أجيال” ثالثا عالميا، في صنف “الكلاسيك”أكمل القراءة »
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