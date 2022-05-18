fbpx
الرياضة

إنجـاز غيـر مسبـوق للمحامين بالمونديال

منذ دقيقة واحدة
نالوا الرتبة الثالثة في أول مشاركة بنسخة مراكش وإشادة بمستواهم نجح نادي “كازا أجيال”، أحد ممثلي هيأة المحامين بالبيضاء، من نيله الميدالية النحاسية، في النسخة العشرين من بطولة العالم للمحامين في كرة القدم، التي أقيمت بمراكش، في أول مشاركة لهم في المنافسة. وجاء “كازا أجيال” ثالثا عالميا، في صنف “الكلاسيك”أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة